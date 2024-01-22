وقف العدوان ودعم جهود مصر لإغاثة غزة.. أهم ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية

صدر منذ قليل القرار رقم 8990 عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية، بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إذ أكد القرار، بمنتهى الحزم والوضوح، دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومساندة جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، كما أكد القرار دعم الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية، مساء أمس الأحد، برئاسة المملكة المغربية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وبتأييد الدول الأعضاء، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها، ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

أهم ما جاء في قرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين

وحذر نص القرار من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية، عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة، على مقربة من الحدود مع مصر، من خلال إلقاء عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني، وأكد القرار أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين إدانته لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل، يقطع كل أسباب الحياة، مطالباً مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي

وشدد القرار على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالدعوة إلى وقف كامل ومستدام لأطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد القرار كذلك دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، وكذلك على أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصوراً على المواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.