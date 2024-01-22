عاجل.. منتخب مصر يرد على «اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي»

أُثير خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا حول محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وإمكانية اعتزال نجم ليفربول للعب الدولي مع «الفراعنة»، بعد أن خرج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني في مباراة كاب فيردي، المحدد لها العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، حتى 11 فبراير المقبل.

منتخب مصر يرد على اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي

جاء ذلك الأمر بعد إعلان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عودة محمد صلاح إلى إنجلترا، لتقلي العلاج والتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، التي لحقت به في مباراة غانا، بالجولة الثانية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وخرج وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

وأكد مصدر داخل المنتخب لـ«الوطن سبورت»، أن «كل ما يتردد عن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي، أمر لا أساس له من الصحة، واللاعب يقدر انفعالات الجماهير بعد التعادل في أول مباراتين ضد موزمبيق وغانا، لكنه في النهاية مصاب ولا بد من التعافي حتى يعود للمشاركة في المباريات».

وشدد المصدر على أن محمد صلاح سيكمل مسيرته مع منتخب مصر، بعد تلقي العلاج في إنجلترا، ولا يفكر في اعتزال اللعب الدولي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

يذكر أن منتخب مصر يحتاج للفوز على كاب فيردي اليوم، حتى يصل للنقطة الخامسة، ويتأهل كثاني المجموعة الثانية إلى دور الـ16 في بطولة أمم أفريقيا.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي، في اللقاء الذي سيقام بنفس توقيته لقاء غانا وموزمبيق، لحسم الأمور في المجموعة الثانية، كالتالي:

1- منتخب كاب فيردي 6 نقاط (ضمن التأهل لدور الـ16)

2- منتخب مصر نقطتان

3- منتخب غانا نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة