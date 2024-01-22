أسرة محمد صلاح ترد على انتقادات مغادرته المعسكر: لم يتردد في تلبية نداء الوطن

كشفت مصادر مقربة من أسرة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ردة فعل أسرته، بشأن مغادرته معسكر المنتخب، المتواجد حاليا في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، قبل اللقاء المرتقب اليوم، أمام كاب فيردي في دور المجموعات.

عودة محمد صلاح إلى ليفربول

وأضحت المصادر لـ«الوطن»، أن محمد صلاح، عبر لأسرته عن حزنه واستيائه عما قيل في حقه، خاصة أنّه لم يتردد في تلبية النداء الوطني منذ اليوم الأول لاحترافه.

أسرة محمد صلاح: بكى لخسارة المنتخب في البطولة الماضية

وأكد أحد أفراد أسرة «صلاح»، أنّه لا يساوم على حب وطنه، وبكى بسبب خسارة المنتخب، لنهائي أمم إفريقيا أمام السنغال في البطولة الماضية.

وأضافت أنّ هناك حالة من الغضب والاستياء، تسود أسرة «صلاح»، بسبب ما تردد عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا يرغب في اللعب باسم المنتخب المصري، وأنّه بمجرد إصابته، قرر مغادرة الملعب أمام غانا، وبعد ذلك، أُعلن رحيله عن المعسكر وعودته إلى ليفربول للتأهيل.

وأنّ الأسرة تتواصل مع اللاعب بشكل يومي، من أجل مساندته فيما يتعرض له من هجوم حاد، تصاعدت وتيرته مع إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، عودته إلى ناديه الإنجليزي.