تفاصيل مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الحكومة بصدد إطلاق مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد، مع تطعيمات 18 شهرًا «عام ونصف» و24 شهرًا «عامين»، باستخدام تطبيق الـM-Chat.

مبادرة الكشف المبكر لاضطرابات طيف التوحد

ولفت المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أنّ المبادرة ترتكز على ما يلي:

- الكشف المبكر في وحدات ومراكز الرعاية الأولية على تطبيق m-chat.

- الكشف مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهرًا و24 شهرًا.

- إدراج أطفال « قادرون باختلاف»، ضمن الأطفال المستهدفين بالمسح والعلاج.

مواعيد إجراء المسح المبكر

- إرسال رسائل نصية لتذكرة الأهالي بمواعيد إجراء المسح المبكر.

- إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية للتقييم عن بعد، للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عامين ونصف العام.