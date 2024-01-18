«الصحة»: الكشف والعلاج في مبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مجاني

قال الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأة، إنَّ مبادرة الرئيس الخاصة بالاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات تعتمد على الاكتشاف المبكر للمرض وتستهدف الفئة العمرية بداية من الـ18 فيما فوق، مؤكّدًا أنَّ رحلة الكشف والعلاج مجانا ولا تتحمل السيدة أي أعباء مالية.

مبادرة الرئيس اكتشفت مريضات في المراحل الأولى

وتابع رئيس اللجنة القومية للمبادرة لصحة المرأة، مبادرة الرئيس الخاصة بالاكتشاف المبكر لسرطان الثدي اعتمدت على الوقاية والاكتشاف المبكر من هذا المرض، مشيرة إلى أنَّ الاكتشاف المبكر يساهم كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء خاصة في المراحل الأولى، موضحًا أنً الحملة اكتشفت مريضات سرطان في المراحل الأولى بدلا من الاكتشاف في المراحل الرابعة وهى مرحلة متأخرة، مؤكدا أن الحملة تستخدم أحدث البروتوكلات العلاجية المنتشرة على مستوى العالم.

المؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف الغزالي أن المؤتمر هذا العالم يشهد حضور عدد كبير من الأطباء والعلماء من دول مختلف، وذلك لمناقشة اخر التطورات والتوصيات بكل ما يخص تشخيص وعلاج الأورام وحضور مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان لأول مرة في مصر.