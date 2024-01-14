200 طفل من ذوي الهمم يشاركون في احتفالية «قادرون باختلاف» بالأقصر

نظمت وحدة السكان بالأقصر، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية، لدعم أصحاب الهمم وبالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة بمركز ومدينة أرمنت.

أوضحت رجاء شوقي، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أنّ الاحتفالية شملت نحو 200 طفل من ذوي الهمم وأولياء أمورهم، بدعم من النائبة زينب السلايمي، منسق عام ذوي الهمم بمجلس النواب، ومنسق المسؤولية المجتمعية الدكتور أحمد العراقي، وفريق لجنة ذوى الهمم بوحدة السكان، ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة بمدينة الأقصر، وفريق عمل وحدة السكان بالمحافظة.

دمج ذوي الهمم والأسوياء لتحقيق التكاتف المجتمعي،

ويهدف الاحتفال إلى دمج ذوي الهمم والأسوياء لتحقيق التكاتف المجتمعي، ويضمن حقهم في الحياة الكريمة، ودعم تلك الفئة بإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

ونفذت اللجنة المنظمة، برنامج الحفل واستقبال المشاركين ودمجهم بالأسوياء واصطحابهم إلى الألعاب الترفيهية، بجانب إقامة مسابقات متنوعة وفقرات فنية واستعراضية، وتوزيع ألعاب للأطفال وعمل لقاءات مختلفة مع أولياء الأمور والأطفال.

وأعرب أولياء أمور ذوي الهمم عن سعادة وفرحة أبنائهم بالمشاركة المجتمعية.

ومن المقرر أن يجري تنظيم رحلة نهرية للمشاركين، يعقبها مجموعة من ورش العمل التدريبية لتنمية المهارات، بجانب إقامة مسابقات متنوعة وفقرات فنية واستعراضية للمشاركة المجتمعية مع الأسوياء، في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وتأكيدًا لرعاية الدولة المصرية لهذه الفئة.