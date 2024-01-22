تفاصيل إصلاح خط طرد الصرف الصحي «دراو - بلانة» بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة إسراع عملية إصلاح خط طرد الصرف الصحي «دراو - بلانة» قُطر 800 مم، والذي تعرض لكسر مفاجئ أمس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق عدة في مدينتي كوم أمبو ودراو.

قطع المياه في عدة مناطق بأسوان

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه جرى إعلان قطع مياه الشرب مسبقًا، لتمكين المواطنين من تجهيز احتياجاتهم من المياه، بينما تدخلت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس الشركة، فورًا لإصلاح العطل.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى استبدال 3 مواسير من نوع «الزهر المرن»، لافتا إلى أن أعمال إصلاح الخط بشكل كامل قيد التنفيذ بوتيرة سريعة، على أن يستأنف ضخ مياه الشرب وفقًا للجدول الزمني المحدد.