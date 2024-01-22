مشهد إنساني من قطاع غزة.. طفل فلسطيني يشارك طعامه مع قطه وسط الركام

مع استمرار الأعمال الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، وتردي الخدمات الطبية وانعدام المواد الغذائية، مازال أبناء الشعب الفلسطيني يتمسكون بإعلاء القيم الإنسانية، وبقدرتهم على التعبير عن مشاعرهم العاطفية، رغم ظروف الحرب والدمار.

طفل فلسطيني يتقاسم طعامه مع قطة

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد للقطات فيديو مؤثرة تظهر لين قلب الطفل الفلسطيني، رغم صغر سنه، تحت نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل جرائمها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يظهر الطفل، الذي لا يتعدى عمره عشرة أعوام، وهو يتقاسم طعامه البسيط مع قطة وجدها بين ركام منزله المدمر، ويحاول إطعامها بيده دون خوف.

وأثارت تلك اللقطات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً كبيراً من المتابعين، الذين وصفوا ذلك المشهد بأنه «مشهد إنساني عظيم».

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر تحديث للإحصائيات الرسمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفاع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.