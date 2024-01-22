الأمين المساعد بالجامعة العربية: ما يحدث في قطاع غزة انتقام إسرائيلي مروّع

قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يحكم حصاره الوحشي على غزة ويحصر أهلها بين موت بالقصف والرصاص وآخر بالجوع والمرض؛ تأكيدا بالإمعان بطلائع حرب الإبادة والانتقام الإسرائيلي المروع وبتحد لإرادة المجتمع الدولي والإنساني يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين والقيم الإنسانية والشرائع السماوية باستحضار الصور الوحشية لمرحلة ما قبل عصر الحضارة.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي بصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أسباب الإغاثة الإنسانية وهما المساران الواجبان تلازما ويحظيا بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور.

وتابع، أنه رغم أهمية مسار اليوم التالي للحرب الذي يحتوي على الاهتمام مع أنه اليوم الذي لا يلوح من تلقاء نفسه بالأفق، لافتا إلى أن أولوية اليوم قبل الغد، فأولوية الآن هي مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه الجريمة المتمادية وإنقاذ ما تبقى، ما يجعل من التقاعس عن وقف فوري لهذه الحرب التدميرية أو عرقلة جهود وقفها توطئ مباشرا معها ودعم بل اشتراك باقتراف جرائمها وأهوالها.