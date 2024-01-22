الجامعة العربية تحذر إسرائيل من التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة

صدر القرار رقم 8990 عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية، بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي حذر من التواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الجامعة العربية تحذر من عملية تهجير الفلسطينيين في غزة

ودعا تقرير جامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة.

كما الجميع إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا، بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع آمن دون عوائق إلى قطاع غزة تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن.