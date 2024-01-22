«Black Tea» و«ماء العين».. يمثلان المشاركة العربية في مهرجان برلين السينمائي

حضرت السينما العربية، بفيلمي «ماء العين» أو «Who Do I Belong To» للمخرجة التونسية مريم جوبير، و«Black Tea» للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، من إجمالي 20 فيلمًا يتنافسون على جوائز الدب الذهبي في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي، الذي ينطلق في الفترة من 15 إلى 24 فبراير المقبل.

فيلم «ماء العين»

تدور أحداث فيلم «ماء العين»، الذي يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته، حول امرأة تونسية تجد نفسها عالقة بين حبها الأمومي وبحثها عن الحقيقة عندما يعود ابنها إلى منزله من الحرب، ويطلق العنان للظلام في جميع أنحاء قريتهم، وفقا لموقع «فارايتي».

قصة حقيقية وراء فيلم «Black Tea»

بينما تدور أحداث فيلم «Black Tea»، حول «آية»، التي تغادر ساحل العاج بعد هروبها يوم زفافها وتنطلق لبدء حياة جديدة في الصين، في هذه المنطقة حيث يلتقي الشتات الأفريقي بالثقافة الصينية، يتم تعيينها في متجر شاي يملكه الرجل الصيني «كاي»، وعندما يقرر اصطحاب «آية» إلى حفل الشاي وتتحول علاقتهما ببطء إلى حب رقيق، وهو من بطولة نينا ميلو وتشانج هان ووو كي شي.

وقال سيساكو، الذي كتب سيناريو الفيلم، في وقت سابق، إنه استلهم قصة الفيلم بعد اكتشاف مطعم يُدعى «La Colline Parfumée»، يديره زوجان من أصل أفريقي صيني، مشيرًا إلى أنّ مدينة قوانجتشو تشجع اللقاءات الإنسانية، من خلال متاجرها التي لا تعد ولا تحصى من كل نوع.