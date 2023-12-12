تعيين الإنجليزية تريشيا تاتل مديرة لمهرجان برلين السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي، تعيين تريشيا تاتل، الرئيسة السابقة لمهرجان لندن السينمائي، لتصبح المديرة الجديدة للمهرجان الدولي ابتداءً من عام 2024، وستخلف كلا من كارلو شاتريان ومارييت ريسينبيك اللذين شاركا في قيادة برلينالة كمديرين فنيين وتنفيذيين منذ عام 2020، حيث تنتهي ولايتها بعد نسخة هذا العام، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تعيين «تاتل» من قبل لجنة مكونة من ستة أعضاء ضمت المخرج الحائز على جائزة الأوسكار إدوارد بيرجر، المنتج رومان بول، وآن ليبين، المديرة الإدارية لأكاديمية السينما الألمانية، الممثلة والمنتجة سارة فضيلات، وزير الدولة فلوريان جراف رئيس مستشارية مجلس الشيوخ في برلين؛ بالإضافة إلى كلوديا روث، وزيرة الثقافة الألمانية.

وفي شرحها لقرار تعيين قيادة جديدة، قالت «روث» إنها ترغب في رؤية المهرجان يقوده ويمثله شخص واحد بدلاً من وجود قيادة مزدوجة.

من هي تريشيا تاتل؟

كانت تريشيا تاتل مديرة مهرجان لندن السينمائي خلال فترة خمس سنوات، شهدت خلالها تضاعف عدد المشاهدين تقريبًا قبل أن تتنحى بعد نسخة 2022، كما عملت نائبة للمهرجان لمدة خمس سنوات قبل ذلك لسلفتها كلير ستيوارت، لقد ساعدت المهرجان على التوسع خارج لندن من خلال إنشاء أماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكان حوالي ثلث عروض المهرجان خارج لندن في عام 2021، وعملت «تاتل» أيضًا لمدة خمس سنوات في الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون «بافتا» كمديرة لبرنامج الأفلام.

تفاصيل النسخة الـ 74 من مهرجان برلين

وتقام النسخة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024، وتترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، الممثلة الكينية الحاصلة على جائزة أوسكار لوبيتا نيونجو.