20 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان برلين السينمائي.. ينطلق في 15 فبراير المقبل

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة في دورته الـ74، خلال مؤتمره الصحفي الرسمي في بيت الثقافات العالمية في برلين، وكشفت المديرة الإدارية للمهرجان مارييت ريسينبيك والمدير الفني كارلو شاتريان عن قائمة الأفلام التي ستتنافس على جوائز الدب الذهبي والفضي لهذا العام في المسابقة الرسمية، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ومن المقرر أن يفتتح النجم كيليان مورفي الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، يوم 15 فبراير المقبل، في فيلم الدراما الأيرلندية «Small Things Like This» للمخرج تيم ميلانتس، وهو أيضا مشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان التي تضم 20 فيلما.

أبرز صناع السينما في العالم يتنافسون على «الدب الذهبي» بـ «برلين» السينمائي

يعود المخرج المكسيكي ألونسو رويزبالاسيوس، الحائز على جائزة الدب الفضي مرتين في مهرجان برلين السينمائي، إلى المنافسة في هذا العام بأول فيلم روائي طويل له باللغة الإنجليزية بعنوان «La Concina»، كما يتواجد المخرج الألماني أندرياس دريسن أحد أقوى نجوم المهرجان، في المنافسة مع أحدث أفلامه «From Hilde with Love».

ومن بين المخرجين المشهورين الآخرين المشاركين في المنافسة هذا العام عبد الرحمن سيساكو، في المسابقة الرسمية لفيلم «Black Tea»، ومخرجي الرعب النمساويين فيرونيكا فرانز وسيفيرين فيالا الذي سيُعرض فيلم «The Devil's Bath» لأول مرة في برلين؛ برونو دومون، الذي سيتم عرض محاكاة ساخرة لـ «Star Wars The Empire» في المنافسة؛ بالإضافة إلى المخرج بييرو ميسينا، الذي يعرض فيلمه «Another End» بطولة جايل جارسيا بيرنال، في عرضه العالمي الأوب بالمهرجان.

لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ برلين السينمائي

وتترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو، رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي المسؤولة عن تسليم جائزتي الدب الذهبية والفضية لهذا العام في يوم 24 فبراير في حفل ختام المهرجان.