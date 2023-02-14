7 معلومات عن الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي قبل انطلاقها

أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي، في الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري، والتي تشهد مشاركة عدد كبير من الأفلام التي تحمل توقيع أبرز صناع السينما حول العالم، وفيما يلي أبرز معلومات عن الدورة المقبلة من المهرجان السينمائي البارز:

- تكريم المخرج ستيفن سبيلبرج بجائزة الدب الذهبي الفخرية عن مسيرته المهنية، بالإضافة إلى عرض أفلامه في قسم التكريمات.

«She Came to Me» يفتتح فعاليات الدورة الـ 73 من برلين السينمائي

- اختيار الفيلم الأمريكي «She Came to Me» تأليف وإخراج ريبيكا ميلر، لافتتاح فعاليات المهرجان، ويضم الفيلم في بطولته: نيكول كيدمان، آن هاثاوي، ستيف كارل، بيتر دينكلاج، ماريسا تومي وماثيو برودريك.

- تترأس الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وتضم في عضويتها كلا من الممثلة الإيرانية الفرنسية جولشيفت هفاراهاني، المخرجة والكاتبة الألمانية فاليسكا جريسيباتش، المخرج والكاتب الروماني رادو جود، ومن هونج كونج المخرج والمنتج جوني تو، والإسبانية كارلا سيمون، بالإضافة إلى فرانسين مايسلر من الولايات المتحدة الأمريكية.

- تضم المسابقة الرسمية للمهرجان 19 فيلما من بينهم فيلمي رسوم متحركة، وفيلم وثائقي بعنوان «On the Adamant» إخراج نيكولا فيلبرت.

«المراهقون» و«استعارة ألبوم العائلة» يمثلان المشاركة العربية في المهرجان.. وأيتن أمين عضو لجنة تحكيم

- يعرض في قسم «البانوراما» فيلم اليمني «المراهقون» للمخرج عمرو جمال، وتعتبر المشاركة اليمنية الأولى في المهرجان، وفي قسم المنتدى الموسع يعرض فيلم «استعارة ألبوم العائلة» للمخرج المصري تامر السعيد.

- تشارك المخرجة المصرية أيتن أمين في لجنة تحكيم «GWFF» لاختيار أفضل عمل أول في مسابقات المهرجان، وتضم أيضا اللجنة في عضويتها مبرمجة المهرجانات الفرنسية جوديث ريفو ديلون، بالإضافة إلى المخرج السويسري سيريل شوبلين.

- يقدم المهرجان للمرة الأولى جائزة لأفضل مسلسل تليفزيوني، في نهاية سوق البرلينالة الذي يقام بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي وسوق السينما الأوروبية.