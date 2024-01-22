بدون مقدم ولا ضمانات.. طريقة الحصول على موبايل بالتقسيط

وقعت شركة «HMD Global»، صاحبة ترخيص العلامة التجارية «Nokia Mobile»، اتفاقية من نوع خاص، مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون، تتيح التوسع في تصنيع هواتف نوكيا، في أحد أفضل المصانع المصرية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم «HMD» بتزويد مصنع «سيكو» بمتطلبات الإنتاج، من مواد خام وأدوات تفتيش، واختبار ومعدات المعايرة اللازمة للعملية الإنتاجية، كما ستقدم للمصنع في مصر، عمليات نقل الخبرات التكنولوجية والدعم الفني عن طريق تدريب الكوادر المصرية من الناحية التقنية والفنية، على أيدي خبراء من فنلندا، إضافة إلى تقديم كل سبل الدعم للاستفادة من مراكز البحث والتطوير الخاص بالشركة؛ لتقديم أفضل المواصفات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلك، وكذلك تقديم أحدث برامج الجودة للحصول على منتج عالي الجودة، مطابق للمواصفات العالمية من داخل مصنع «سيكو» بمصر.

دون مقدم أو ضمانات بنكية للعميل

وتتضمن الاتفاقية تسهيلات غير مسبوقة لطرق السداد والدفع لهاتف «نوكيا» الجديد C12 Pro، الذي جرى بيعه حصريًا عبر منصة «حالا» الرقمية، دون مقدم أو ضمانات بنكية للعميل وبأقساط شهرية مبسطة.

تصنيع عدة هواتف ذكية في مصر

وبحسب شركة «نوكيا» فإن الشركة قامت بتفعيل اتفاقيتها مع تطبيق «حالا»، لتسهيل طرق السداد والدفع لعملائها لشراء هواتفها لاسيما هاتفها المميز الجديد C12 Pro، بطرق سداد ميسرة وتنافسية، إذ تستهدف الشركة نقل شريحة من مستهلكي الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية، عبر عروض جديدة وجاذبة، ضمنها نظم الدفع الجديدة التي تضمنها الاتفاقية بين الطرفين، كما تخطط الشركة بيع عدد كبير من منتجاتها عبر المنصة، مشيرًا إلى أنها تعتزم تصنيع عدة هواتف ذكية في مصر خلال الفترة المقبلة.