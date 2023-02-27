نوكيا تغير شعارها بعد 60 عاما.. «استراتيجية جديدة في التحول الرقمي»

غابت شركة نوكيا عن أسواق التكنولوجيا وخاصة الهواتف المحمولة لفترة وجيزة بعد تربعها على عرش تلك الصناعات، وعادت مرة أخرى لوضع خطة تساهم في النهوض وعودتها مرة أخرى، بدأتها بتغيير شكل علامتها التجارية المميزة التي استمرت 60 عاما، بحسب ما قاله بيكا لوندمارك، الرئيس التنفيذي للشركة «إن هويتنا البصرية الجديدة تجسد نوكيا كما نحن الآن، مع الطاقة والالتزام المتجددين كرواد في التحول الرقمي».

الشكل الجديد لشعار نوكيا

ويتضمن شكل الشعار الجديد لنوكيا 5 أشكال مختلفة تكون كلمة NOKIA، كما غُيّر اللون الأزرق المميز للشعار السابق إلى عدة ألوان مختلفة، والشعار الجديد مبني على الشعار السابق لكن يبدو أكثر معاصرة ورقمية ليعكس هوية الشركة الحالية، وقال المدير التنفيذي للشركة أنّ التغيير لا يتعلق فقط بالشكل، بل يتعلق بقوة الشركة في التواصل والابتكار والشراكات التعاونية والريادة في مجال التقنية والعروض.

خطط إعادة بناء نوكيا بعد تعثرها

ووضع الرئيس التنفيذي «لوندمارك» بعد توليه إدارة الشركة المتعثرة عام 2020، استراتيجية على ثلاثة مراحل تشمل: إعادة الترتيب والتنسيق، والتسريع، والارتقاء، وحاليا تنفذ الشركة المرحلة الثانية، بحسب البوابة العربية للتقنية.

ومنذ نشأتها كانت «نوكيا» ترتبط بالهواتف الذكية لكنها الآن شركة لتقنية الأعمال، إذ تبيع المعدات لشركات الاتصالات، وما تزال تهدف إلى تنمية أعمالها في مجال توفير الخدمات، ودخلت شراكة مع صانعي معدات الاتصالات، لبيع شبكات الجيل الخامس والمعدات التقنية للمصانع الآلية للعملاء، الذي يعمل معظمهم في قطاع التصنيع، وتخطط لمراجعة مسار نمو أعمالها المختلفة والنظر في البدائل، وهذا سوف يجعلها في مواجهة مع شركات التقنية الكبري، مثل مايكروسوفت وأمازون.