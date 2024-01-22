قانوني يوضح 8 حالات تتسبب في إلغاء رخصة المحل.. تعرف عليها

ينظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، أنشطة المحال وتقنين أوضاعها؛ لمنع التلاعب أو الغش مع المستهلك، ولذلك نص على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل في حال ارتكابها.

المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» 8 حالات تلغى فيها رخصة المحل، والتي جاءت على النحو التالي:

حالات تلغى فيها رخصة المحل

- تلغى رخصة المحل إذا أوقفها المرخص، وأبلغ بذلك المركز المختص.

- إذا توقف عمل المحل بغير مبرر مقبول ولمدة عامين متتاليين فقا لضوابط اللجنة.

- تلغى رخصة المحل إذا نُقل المحل من مكانه أو أزيل في حالة أنه كان غير ثابت.

- تعديل النشاط دون ترخيص وفقًا للقانون.

- تلغى رخصة المحل في حالة أصبح المحل غير قابل للتشغيل.

- تلغى رخصة المحل، إذا أصبحت إدارة المحل تشكل أي خطورة على الصحة أو السلامة أو الأمن، ولا يمكن تداركها.

- إذ كان غير مستوفٍ لاشتراطات القانون وكان في استمراه إضرار بالبيئة أو الأمن أو السلامة.

- تكرار غلق المحل إداريا في العام الواحد أكثر من مرة.