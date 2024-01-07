عقوبة تغيير نشاط المحل دون رخصة.. تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية

نظم قانون المحال العامة، كل الأمور المتعلقة بتشغيل المحلات، وكيفية تغيير نشاطها، وذلك في أي عمل من الأعمال التجارية أو التي تُقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه للمواطنين بالوسائل كافة، ويتساءل البعض هل هناك طريقة لتغيير نشاط المحل؟، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

كيفية تغيير نشاط المحل

وأوضح محمود الحديدي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، لا يجوز لصاحب المحل أنّ يغير النشاط إلا في حالة الحصول على موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، في هذه الحالة فقط، يستطيع صاحب المحل أنّ يغير النشاط، دون التعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنّ المادة 11 من القانون، نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

توقيع غرامة أو السجن

ولفت إلى أنّه حال تغيير صاحب المحل، النشاط دون رخصة، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة إعادة ذلك، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.