الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية 2032.. 10 مناطق جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 والذي يتضمن 10 مناطق ومشروعات جديدة، ليتغير الحيز العمراني بالمحافظة بالكامل.

ويتضمن المخطط مشروعات استراتيجية سيثمر عنها مدينة «الإسكندرية الكبرى» التي سيبلغ المسطح الإجمالي لها 122 ألف فدان منها 63 فدان خدمات إقليمية ومسطحات مائية، ما يسهم في رفع معدل الكثافة السكانية بالمدينة الساحلية بإضافة ما يقرب من 2.4 مليون نسمة جديدة.

الأحوزة العمرانية في محافظة الإسكندرية

وطبقاً للمخطط الجديد، ستتغير الأحوزة العمرانية بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء 10 مناطق ضمن الحيز العمراني للمدينة منها 3 في حي المنتزه شرق الإسكندرية، وهي منتجع سياحي علاجي بشاطئ المعمورة تحت مسمى «المدينة الطبية» بالمعمورة، ومجمع إداري سكني بالناصرية بحي العامرية، ومدينة «المنتزه جرينز» وهي تسويقية ترفيهية، ومشروع آخر بحي شرق «مركز البحوث والتطوير»، وثالث بحي وسط «مدينة مطار النزهة»، ورابع بحي العجمي وهو مدينة سيدي كرير السياحية، و4 مشروعات أخرى بحي العامرية وهي «جوهرة الإسكندرية» عبارة عن مجتمع عمراني متكامل، و«الإسكندرية إكسبو وأرض المعارض والمؤتمرات، ومنطقة برج العرب اللوجستية، ومدينة مطار برج العرب».

المناطق المضافة للحيز العمراني

وجاء التخطيط الجديد الإسكندرية بإضافة 10 مشروعات جديدة تضاف إلى الأحوزة العمرانية بالمحافظة، وهذه الإضافات ستضم مناطق من حي العامرية ومدينة برج العرب والمنتزه، لتدخل في الحيز العمراني لتزيد مساحة الإسكندرية العمرانية، مما يسمح بزيادة الإنشاءات وعدد السكان.