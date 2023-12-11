«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

في خطوة مهمة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة، أصدر المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توجيهًا بدفع إجراءات العمل على تقنين الأراضي الواقعة بمنطقة الرابية بالنسبة للمناطق المضافة لمدينة الشروق، بجانب المناطق الأخرى المضافة للمدن الجديدة.

وتضمن التوجيه سرعة تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، وتنفيذ المرافق الرئيسية للمنطقة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقنين وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلك الأراضي.

كما وجه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتجهيز لعمل قرعة التسكين ونشر أسماء أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية فور اعتمادها، بهدف الإسراع في الإجراءات، حرصاً على مصالح المواطنين.

يأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة، وتوفير الحلول المناسبة لأصحاب تلك الأراضي.

وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بأصحاب طلبات التقنين المنشور أسمائهم على صفحة الجهاز، ضرورة الحضور شخصياً في اليوم المحدد، بهدف استكمال الإجراءات طبقاً لخطة العمل المعتمدة في هذا الشأن.