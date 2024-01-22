محافظ الشرقية يكلف بتوفير سكن وفرص عمل للأولى بالرعاية وذوي الهمم

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 14 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

صرف مساعدات مالية عاجلة

وخلال اللقاء، كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 13 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

توفير مسكن لسيدتين

وخلال اللقاء تقدمت سيدتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهما، ليوجه محافظ الشرقية ممثلة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ11 مواطنا

وفى سياق متصل، كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 11 مواطنا من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي حاليا.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية لعدد (9) من الحالات المرضية وإدراجهم بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان على نفقة الدولة.

وفي نهاية اللقاء واستجابة لمطالب أهالي قرية الشبانات بتغطية غرف الصرف الصحي بالقرية ودفع عجلة العمل بمشروع الصرف الصحي القائم بالقرية، كلف المحافظ ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وتغطية الغرف بالتنسيق معهم لتفعيل دورهم للحفاظ عليها من السرقة وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القائم بسرعة الانتهاء منه وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.