فرص عمل لطلاب الدبلومات الفنية والجامعات في الشرقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن بشرى سارة للطلاب، حيث أكدت توفير فرص عمل للطلاب الذين ما زالوا قيد الدراسة في الجامعة أو الدبلومات الفنية، مع توفيق توقيت العمل «وردية ثانية»، ليستطيع الطالب التوفيق بين ساعات العمل والدراسة، وفي نفس الوقت توفير مصروفات تفي احتياجاته.

توفير وظائف للطلاب في الشرقية

وقال إبراهيم نجاح، مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، بإحدى المدارس الثانوية الفنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم توفير وظائف وفرص عمل لطلاب الجامعة والدبلومات، وذلك لتمكينهم من توفير دخل خاص بهم، وحتى يعتمدون على أنفسهم خلال الدراسة في توفير احتياجاتهم.

وردية ثانية للطلاب

وأضاف مسؤول الوحدة، أنه تم توفير عمل للطلاب الذين ما زالوا قيد الدراسة في شركات القطاع الخاص، على أن يكون العمل وردية ثانية، وذلك لإتاحة الوقت للطالب لحضور محاضراته وحصصه سواء في الجامعة أو المدرسة.

وأوضح، أن الحد الأدنى للأجور في فرص العمل المتاحة يبدأ من 3500 جنيه في إحدى شركات الحلويات للقطاع الخاص، موضحا أن خط سير سيارات الشركة هو «الزقازيق - أبو حماد - منيا القمح»، على أن تكون فترة العمل 8 ساعات، مع توفير رعاية كاملة للعامل، والإشراف على توفير مستحقاته من قبل الوحدة.