شاعرة العامية بالشارع الأسواني «جيهان حسن» في ضيافة «السفيرة عزيزة»

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، شاعرة العامية جيهان حسن، من مواليد محافظة أسوان، التي اشتهرت بإلقاء القصائد العامية بها، حتى لُقبت بـ«شاعرة العامية في الشارع الأسواني».

قالت جيهان حسن في حوارها مع الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، إنَّها كتبت قصيدة تناولت فيها ندم الرجل على المرأة التي تركها، ورفضت الرجوع له: «الست لما تستغنى، تقول: من استغنى فنحن عنه أغنى، وكما قالت الست أم كلثوم: وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان أرجع يا زمان».

وتابعت: «راجعلي تقول لي عزوة وبيت.. وإنك حيط وتسرح بيا من تاني.. ما عشمتني بالحلق.. خرمت أنا وداني.. لو وداني أنا خفت ولا الحلق جاني.. ما كنت معاك أصيلة وطيبة وجدعة وكتفي يشيل.. تميل الدنيا على كتفك وتاجي انت عليا تميل وكنت تقيل.. لا لك ولا طعم ولا ريحة عديم الروح.. لكن جتلي ضعيف مجروح فضميتك.. وحبيتك.. وكنت معاك منين ما تروح».

كما ألقت قصيدة أخرى بالعامية، خلال استضافتها بالبرنامج، وتتناول فيها علاقة المرأة بزوجها، وكيف تحفظ المرأة ود زوجها وتصونه: «جوزك ولدك تكونيله الأم يكون سندك.. ضميه في حضنك خليك جاره.. استري ضعفه واخفي أسراره.. وحبي عيوبه قبل ميزاته.. وخليك الراحة في أزماته.. والسر اللي يتقال بينكم يفضل بينكم.. ولا أي مخلوق يدخل بينكم».