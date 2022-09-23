«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن سيد حجاب: «مهندس شعر العامية»

في مثل هذا اليوم، وُلد شاعر العامية الذي توقع له صلاح جاهين أن يكون من أقوى المؤثرين في الحركة الشعرية، وشكّل بكلماته ذاكرة جيل لا يزال اسمه خالدا في قلوبهم، هو المبدع سيد حجاب.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، حيث وُلد سيد حجاب في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1940م، والتحق بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1956م.

ديوانه الأول

انتقل سيد حجاب إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958م، وكان لنشأة سيد حجاب على ضفاف بحيرة المنزلة تأثير كبير في شعره، وبدا ذلك واضحا منذ ديوانه الأول «صيّاد وجنيّة»، بعدها انتقل إلى ميكروفون الإذاعة من خلال مجموعة من البرامج الشعرية مثل «بعد التحية والسلام» و«عمار يا مصر» و«أوركسترا».

دخل مجال الغناء بقوة

دخل سيد حجاب مجال الأغنية بقوة، وكانت البداية حين غنى له كل من عفاف راضي وعبدالمنعم مدبولي وصفاء أبو السعود، ثم كتب أغاني لفريق الأصدقاء، بعدها لحّن له بليغ حمدي لعلي الحجار وسميرة سعيد، وكتب لمحمد منير في بداياته أغنية «آه يا بلادي يا غريبة» في أول ألبوم له.

تعاون مع عمالقة الفن

كما كتب أشعار العديد من الفوازير وتترات المسلسلات التي عُرض بعضها في رمضان، وشكّل بكلماته مع أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ والملحن الكبير عمار الشريعي مجموعة عمل متميزة قدمت الكثير من الروائع الدرامية مثل بوابة الحلواني والأيام والوسية والشهد والدموع والمال والبنون والحقيقة والسراب وشرف فتح الباب.