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دينا الوديدي تطرح بوستر أولى أغاني ألبومها الجديد «بينا»

كتب:

ياسمين محمود
05:29 م | الإثنين 22 يناير 2024
دينا الوديدي

دينا الوديدي

كشفت المطربة دينا الوديدي، عن بوستر أولى أغاني ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان «بينا».

ونشرت دينا الوديدي البوستر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «مبسوطة جدًا إني بشارك معاكم البوستر الرسمي لأول أغنية من ألبومي الجديد بينا».

أضافت: ‎«بينا ألبوم مهم أوي بالنسبة ليا عشان بقالي 3 سنين شغالة على الموسيقى بتاعته والبرودكشن، اتعلمت فيه حاجات كتير وحصلّي فيه حاجات مختلفة، وقّفته كذا مرة وكملت في النص ورجعت اترددت تاني، وفي الآخر قررت إني عايزة أشارك معاكم التجربة دي!».

وتابعت «الوديدي»: «أغنية بندهلك، بالنسبة لي، تعبر عن شعور العطش وأنا نِفسي أرتوي، وعن مرحلة صعبة بنمر بيها وبنحتاج لمرشد يِدلنا، هي أغنية عن الانتظار، انتظار لأمل ولنفس ولراحة ولحب، متحمسة جدًا كمان أشارك معاكم الفيديو كليب يوم 2024-1-26».

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