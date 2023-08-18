دينا الوديدي تطرع أغنية «يا غزال» عبر يوتيوب

طرحت الفنانة دينا الوديدي، أغنيتها الجديدة منذ قليل، بعنوان «يا غزال»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية يا غزال

جاءت أغنية «ياغزال» من تأليف دينا الوديدى، والإنتاج والمزج الموسيقي خالد الجابري ومصطفى سامي، إتقان بواسطة جيم ستوديو.

حرصت دينا الوديدي، على الترويج لأغنيتها الجديدة يا غزال، عن طريق نشر صورة بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها: «يا غزال خرج الآن».

ألبوم دينا الوديدي

يذكر أن دينا الوديدي طرحت منذ أشهر قليلة، ألبومها الغنائي الجديد «خمس فصول»، على مختلف المنصات الرقمية، الذى ضم الألبوم 5 أغنيات، هي «المجد»، «وشوش الودع»، «متغربين»، «بلالين» و«طب ايه»، تحمل كل منها حكاية مختلفة، وترتبط بحالة الألبوم العامة التي تخوض بها رحلتها الغنائية نحو ملكوت المشاعر الإنسانية، مثل السعادة والاستسلام والتفاؤل والامتنان.