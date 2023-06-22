دينا الوديدي بالحوار الوطني: نحتاج لتطوير المسارح وإنشاء مراكز تعليم الموسيقى

قالت الفنانة دينا الوديدي، إن مسارح مصر تصنع أنشطة كبيرة وتتنوع في اختيار الموضوعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الفرصة سانحة لها ولفرقتها أن تنظم حفلات كثيرة في محافظات مختلفة ونائية

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وأضافت الوديدي، خلال كلمة لها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، أننا نحتاج لتطوير المسارح عبر الديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ما يسمح بانتشار الفن، إضافة إلى صناعة الأرشيف الخاص بفن مصر وفنانينه.

وطالبت الوديدي بضرورة التوسع في إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية للأكاديمين وغير الأكاديمين بهدف صناعة رموز جديدة للفن في مصر.