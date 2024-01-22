موعد إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، موعد نتيجة المرحلة الابتدائية 2024، غدًا الثلاثاء في جميع الإدارات التعليمية والمدارس الموزعة على المركز والقرى المختلفة.

موعد نتيجة المرحلة الابتدائية بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، في تصريحات لـ «الوطن»: «نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2024 ستكون متاحة غدا الثلاثاء بجميع المدارس».

وأضاف أن النتائج تشمل نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية بعد انتهاء أعمال التصحيح وإعادة الرصد والتجميع في جميع المدارس، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وبحسب بيانات رسمية لمديرية التربية والتعليم، فإن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات المرحلة الابتدائية بلغ 173 ألفا و504 طلاب.

هدوء في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

كما أوضح الدكتور محمد بحيري أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام بشكل يومي وسط حالة من الهدوء في جميع اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وأكد أن الامتحانات جاءت في مستوى جميع الطلاب، مشيرا إلى أن الامتحانات تشهد الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات مع توفير كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء أبنائنا الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.