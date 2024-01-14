إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بمدارس الإسكندرية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتم تسليم النتائج للمدارس.

ارتفاع نسبة النجاح

وأكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، وتم اعتماد النتيجة وتسليمها للمدارس وإعلانها للطلاب وأولياء أمورهم، وجاءت نسبة النجاح مرتفعة، بما يتناسب مع المجهود الذي يبذله مسؤولو المرحلة الابتدائية مع الطلاب إلى جانب مجموعات الدعم المدرسي التي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة النجاح بالمدارس.

إعلان النتيجة اليوم

وأشار علي محسن مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إلى أن الإدارة اعتمدت نتائج الامتحانات وتم توزيعها على مدارس الإدارة لتسليمها إلى الطلاب وأولياء أمورهم في الأوقات التي تحددها كل مدرسة، حيث توجد مدارس بها مراحل إعدادية وثانوية، وما زالت امتحاناتهم مستمرة، حتى لا يحدث خلل في لجان الامتحان، وتم تفويض كل مدرسة لإعلان النتيجة وطريقتها نظرا لظروف كل مدرسة، وستعلن النتيجة في كشوف للتسهيل على أولياء الأمور.