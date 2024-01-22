أمين المساعد للجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي ضاعف جرائم الاستيطان والتهجير

قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إنّ هناك تصاعدًا لإرهاب المستوطنين المستعمرين بحماية الجيش واجتياحه الواسع لكل أنحاء الضفة الغربية، مواصلًا ارتكاب مجازر القتل الميداني والتدمير الهمجي للممتلكات والبنية التحتية إلى جانب حملات الاعتقال والتنكيل وفرض الإغلاق على المدن والبلدات بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.

وأضاف أبو علي، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الاحتلال ضاعف من جرائم الاستيطان والتهجير والتهويد وإجراءات تقويض السلطة الفلسطينية.

وقف العدوان على غزة

وتابع بأنّ الأولوية المطلقة لوقف العدوان على غزة، والإغاثة لا تقلل من أهمية الجهد الضروري قانونيا أو سياسيا وبصورة تكاملية، وهنا نقدر المواقف الدولية الرسمية والأهلية الرافضة للعدوان والمطالبة بوقفه ووقف جرائم الحرب ومسائله مرتكبيها أمام العدالة الدولية سواء بمحكمة العدل أو الجنائية الدولية.

وأكد أهمية تضافر وتكثيف الجهود والمبادرات في هذا السياق القانوني بدعم عربي واسع رسمي وأهلي لتحقيق العدالة الدولية مع التأكيد على فتح سياسي جدي وحقيقي يعالج الأسباب الجذرية للصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مدخلا وحيدا لتحقيق السلام والاستقرار الذين ننشده، السلام الذي لن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني.

ونوه بالاجتماع الوزاري الأوروبي الذي يعقد اليوم بمشاركة الأمين العام للجامعة وبعض الوزراء الخارجية العرب والذي ننظر إليه جميعا بكل اهتمام في سياق متابعة الحراك والجهد الدبلوماسي العربي لوقف الحرب وفتح آفاق السلام.