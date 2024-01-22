أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما شرسا على خان يونس جنوب غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومًا شرسًا على محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي طالب الاحتلال السكان باللجوء إليها كمنطقة آمنة، مشيرًا إلى أن هناك قصفًا مدفعيًا وجويًا لم يتوقف منذ ليلة أمس وحتى الآن، ما أسر عن سقوط عدد كبير من الشهداء.

الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إلى الشهداء

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إلى الشهداء أو الجرحى في المخيم الغربي في منطقة خان يونس وفي مناطق أخرى.

الاحتلال تجرد من كل القيم والأخلاق

وأكد أستاذ العلوم السياسة في جامعة القدس، أن الاحتلال تجرد من كل القيم والأخلاق، إذ عمل على نبش القبور في قطاع غزة، وقد حدث ذلك في منطقتين، بحجة البحث عن جثث قتلاهم، فأخرجوا كل من دُفن حديثًا من المقابر، وحدث أيضًا في المقبرة المركزية في وسط منطقة خان يونس.

وأضاف: « أخذت هذه الجثامين بحجة أنها تحت التحليل، وقد حدث هذا من قبل في مستشفى الشفاء وفي مناطق منطقة غزة الشرقية، وفى منطقة مقبرة البريج حيث تم أخذ عدد كبير جدًا من جثث الشهداء وأعادوها بعد أن شوهت وهو ما يؤكد أنها أخذوا منها شيئًا، حيث أعادوا جثث الشهداء في أكياس خاصة ودفنوهم في مقابر جماعية بعد أن كانوا قد دفنوا في مقابرهم العادية».