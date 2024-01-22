أقل من نصف سكان شبرا.. مفاجأة بشأن تعداد دولة كاب فيردي قبل مواجهة مصر

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي، المقرر لها مساء اليوم الاثنين، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يدخلها منتخب مصر بحثا عن تحقيق أول انتصار بالبطولة القارية، وحجز البطاقة الثانية عن المجموعة إلى الدور التالي.

كاب فيردي، الحصان الأسود للمجموعة، والذي سجل انتصارين متتاليين على كلٍ من غانا وموزمبيق، ليضمن التأهل في صدارة المجموعة، باتت مواجهته هي الحاسمة للفراعنة بعد التعثر في الجولتين الافتتاحيتين بالتعادل أمام نفس المنتخبين.

قبل مواجهة مصر.. مفاجأة بشأن تعداد دولة كاب فيردي ومساحتها

قبل مباراتها مع المنتخب الوطني، كانت المفاجأة بشأن تعداد دولة كاب فيردي ومساحتها، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، أي أقل من نصف سكان منطقة شبرا فقط، والتي بلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، بحسب الإحصائية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018.

وتبلغ مساحة دولة الرأس الأخضر حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، أي أقل بكثير من مساحة مصر، التي تبلغ مليون كيلو متر مربع.

منتخب مصر يدخل مواجهة كاب فيردي، وهو يعاني من العديد من الأزمات، أولها التعادل في أول جولتين، فضلا عن غياب قائد الفراعنة ونجمه الأول محمد صلاح والذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة كاب فيردي بكأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الختامية لدور المجموعات على النحو التالي:

(1) كاب فيردي (6 نقاط)

(2) مصر (نقطتين)

(3) غانا (نقطة)

(4) موزمبيق (نقطة)

ويلتقي منتخبي غانا وموزمبيق في نفس توقيت مباراة مصر وكاب فيردي، في العاشرة مساءً، لتحديد المتأهل الثاني رفقة الرأس الأخضر إلى الدور التالي بالبطولة القارية.