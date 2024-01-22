عاجل.. «كهربا وفتوح وياسر».. مفاجآت في تشكيل المنتخب أمام كاب فيردي «باختيار الجمهور»

مواجهة مصيرية يخوضها منتخب مصر للفوز في اللقاء وحجز مقعده بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار، ويواجه منتخب الفراعنة غدًا منتخب كاب فيردي الذي حجز بطاقة التأهل برصيد 6 نقاط على حساب منتخبي غانا وموزمبيق.

حصد المنتخب المصري نقطتين من مواجهة مصر وموزمبيق التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بعدما كان منتخب مصر متقدمًا بهدف، وكذا مواجهة غانا، التي شهدت أداءً قويًا من اللاعبين بعدما تمكّنوا من تحويل تأخرهم إلى التعادل، ليحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «مصر، وغانا، وكاب فيردي، وموزمبيق».

إحصائيات منتخب كاب فيردي في مباراتي غانا وموزمبيق

سدد لاعبو كاب فيردي نحو 15 تسديدة على شباك منتخب غانا «البلاك ستارز»، وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، وفي مباراة موزمبيق اعتمد لاعبو كاب فيردي على التسديدات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتمكن من إحراز 3 أهداف، ليؤكد صدارته للمجموعة.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة موزمبيق

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد حجازي، ومحمد هاني.

وفي الوسط: حمدي فتحي، وأحمد زيزو، ومحمد النني.

وفي الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

ونشرت «الوطن» تفاعليًا عن اختيار التشكيل الأمثل لمواجهة مصر وكاب فيردي، وتفاعل عدد كبير مع الصورة، معلقين عليها بالتشكيل المناسب للقاء الحاسم.

وشهد اختار الجمهور مفاجآت عدة إذ أجمع المتابعون على عدم إشراك محمد النني، في المبارة والاعتماد على مروان عطية، وزيزو، وإمام عاشور، وحمدي فتحي، فيما أراد البعض الدفع باللاعب محمود عبد المنعم كهربا، في الخط الهجوم بجوار مصطفى محمد وعمر مرموش.

واختار آخرون رباعي الدفاع، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، ومحمد هاني، ومال آخرون إلى إشراك اللاعب عمر كمال عبدالواحد.

التشكيل الأمثل لمباراة مصر وكاب فيردي بـ«اختيار الجمهور»

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني (عمر كمال).

خط الوسط: أحمد سيد زيزو (حمدي فتحي) - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - كهربا.

ترتيب مجموعة مصر في البطولة

كاب فيردي 6 نقاط.

مصر نقطتان.

غانا نقطة وحيدة.

موزمبيق نقطة وحيدة.