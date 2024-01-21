محلل رياضي: مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي «حياة أو موت» (فيديو)

أكد المحلل الرياضي عصام شاهين، أن المباريات تختلف باختلاف الظروف المحيطة بها، مشيرا إلى أن مباراة منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي شهدت عدم جاهزية بعض اللاعبين، مثل أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد الشناوي ومحمد حمدي.

استعدادات المنتخب لم تكن كافية

وأضاف المحلل الرياضي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استعدادات المنتخب لم تكن بالقدر الكافي قبل بطولة أمم إفريقيا 2024، معلقا: «مصر في النهاية بتقدم مستوى ليس جيد»ا.

مباراة كاب فيردي هي فرصة التأهل الوحيدة

وتابع «شاهين»، بأن مباراة الغد هي «فرصة استموات»، لأن مباراة كاب فيردي من المنتخبات القوية، وتعتبر مباراة حياة أو موت وهي فرصة التأهل الوحيدة، مضيفا: «لابد من إجراء بعض التعديلات داخل الملعب، ويجب حمدي فتحي يحتاج العودة لأداء مهام من خلال مركز رقم 6 الدفاعي».

وذكر «شاهين»، أن المنتخب دخل مباراة موزمبيق باعتبارها مباراة سهلة، لأنه من المنتخبات صاحبة المستوى الضعيف، الأمر الذي جعل اللاعبين تدخر جهدها لمبارة غنان، وفي النهاية انتهت المباراتان بالتعادل.