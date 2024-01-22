محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد معهد بحوث الإلكترونيات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد معهد بحوث الإلكترونيات الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها التمور، وذلك بحضور الدكتور الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد، والوفد المرافق من أساتذة المعهد، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور نبيل حنفي منسق مبادرة مكافحة سوسة النخيل.

مبادرة للقضاء على سوسة النخيل

ناقش المحافظ سبل التعاون في المكافحة الآمنة لآفات النخيل وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة للقضاء سوسة النخيل، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وأسواق التصدير لإنتاج التمور الخالية من المبيدات ومتبقيات الكيماويات.

التخلص من آفات النخيل بالموجات الصوتية

كما استعرض محافظ الولدي الجديد تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل من خلال جهاز تم تصميمه خصيصًا للتخلص من الآفة باستخدام الموجات الصوتية، موجهًا ببدء تنفيذ التجربة بأحد المزارع واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.