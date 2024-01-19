نائب محافظ البحيرة تبحث مع وفد «الفاو» تعزيز التعاون في زراعة النخيل والتمور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وأكدت نائب محافظ البحيرة تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي الذي يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والزراعية.

تعزيز زراعة البلح في البحيرة

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول أفضل السبل لتنفيذ المشروع والتركيز علي بعض القطاعات المهمة ومنها قطاع نخيل البلح والتمور والنظر في المزيد من التعاون لتنفيذ مشروعات تنمية شاملة ومستدامة في مجالات الزراعة والبيئة والسياحة البيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2050.

تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا

وأشادت «بلبع» بالجهود المبذولة في مجال تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا واتباع الأساليب الزراعية المناسبة للتعامل مع الملوحة وتداخل مياه البحر في الدلتا.

ومن جهته أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة البحيرة في دعم مسيرة التنمية والدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للنهوض بمنظومة الزراعة والمساهمة في الأمن الغذائي المصري، وفى إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة «الفاو مصر».