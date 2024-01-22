طريقة جديدة لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي مجانا.. اضبط التردد بسهولة

ساعات قليلة تفصل الجماهير المصرية عن مواجهة حاسمة لمنتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن، من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

الجماهير التي تبحث عن طريقة سهلة من خلال القنوات المفتوحة لمتابعة اللقاء المصيري، والمقرر له الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ستكون أمام خيارات عديدة لمتابعة المواجهة، منها طريقة هي الأسهل والتي تأتي على النحو التالي.

أسهل طريقة لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي مجانا

قنوات TV 5.8 المفتوحة، أعلنت نقل مباراة منتخب مصر وكاب فيردي مجانا وبدون تشفير، وما يجعل استقبالها سهلا، أن ضبطها يكون عبر القمر التركي تركسات، والذي يتميز بأن معظم قنواته مفتوحة، فضل عن أن نظام فك التشفير لقنواته يكون بنظام إدخار شفرة BISS.

طريقة ضبط القمر الصناعي تركسات لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي

ويمكن ضبط القمر الصناعي تركسات بأطباق تبدأ من 120 سنتيمتر إلى 180 سنتيمتر، لمتابعة مباراة مصر وكاب فيردي وذلك عبر الخطوات التالية:

- استقبال القمر عربسات العادي وتقوية إشارته جيداً

- الدخول على بحث القنوات يدويا من الريموت كنترول

إدخال التردد لاستقبال القمر الصناعي تركسات تركسات وهو تردد باقة TRT والذي يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا

التردد: 12356 أو 12346

معدل الترميز: 7100 أو 9600

الاستقطاب: أفقي.

- القيام بتحريك الطبق لليسار ونحن خلف الطبق لمسافة تصل نحو 20 سنتيمترا مع خفض الطبق بنحو 3 سنتيمترات وعند ظهور الإشارة يجب القيام بتقويتها.