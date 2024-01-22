فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين 27 يناير

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين يوم السبت الموافق 2024/1/27، حتى الأربعاء الموافق 2024/1/31، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، ويليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 2024/2/3، وحتى يوم الاثنين الموافق 2024/2/5، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024م.

الجمعية العمومية

على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع في النقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشعبة «رئيس - نائب رئيس – 3 أعضاء».

طلبات الترشح

واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة حسام دياب وعضوية كل من: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل، تقدم طلبات الترشح لإدارة شؤون المجلس في الدور الثاني بالنقابة.