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محمد عفيفي: كبار الصحفيين تحوَّلوا إلى مؤرخين لتاريخ الحاضر

كتب:

شريف سليمان
11:48 م | السبت 20 يناير 2024
الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة

الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن كبار الصحفيين تحوَّلوا إلى مؤرخين لتاريخ الحاضر، ثم دخل تاريخ الحاضر إلى أقسام التاريخ.

معامل داخل أقسام التاريخ في بعض الدول

وأضاف عفيفي، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «في بعض الدول أصبحت هناك معامل داخل أقسام التاريخ لتسجيل وحفظ الأحداث والشهادات التاريخية، وأصبح جزءا من مهمة المؤرخ التعامل مع هذه المادة، وتدريب طلاب الدراسات العليا على ذلك».

المدرسة التاريخية المصرية ما زالت مرتبطة بمقولة إن التاريخ هو علم الماضي

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: «مصر لا تفعل ذلك لأسباب مادية، وأن المدرسة التاريخية المصرية ما زالت مرتبطة بمقولة إن التاريخ هو علم الماضي وأن هذا أكثر أمانًا».

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