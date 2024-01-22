انطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أسوان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة جديدة تحت عنوان «ستر ودفا وإطعام»، بهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة فصل الشتاء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لهم.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنهم، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وترميم الأسقف في أسوان منذ سنوات، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وترميم العديد من المنازل في جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في المنطقة.

وأضاف في بيان، أن جمعية الأورمان ساهمت حتى الآن في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع «اكفل قرية فقيرة»، وترميم أسقف 20186 منزلا في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك أسوان، حيث جرى إعادة إعمار 860 منزلا في 36 قرية.

أبحاث ميدانية لتحديد الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح شعبان أنه يجري تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية وتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وتوفر حملة «ستر ودفا وإطعام» للمتبرعين المشاركة في ترميم الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 480 جنيهًا على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرًا، أو المشاركة بمبلغ 350 جنيهًا سهم مرة واحدة.