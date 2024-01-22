ناقد رياضي: الأفضل لنا جميعا دعم لاعبي المنتخب.. الكل يريد إثبات نفسه

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، «إننا أغلقنا صفحة محمد صلاح، وأن هناك لاعبين يحملون اسم مصر وعندهم تحدي الآن أمام 110 ملايين مصري، علشان يسعدوهم ويفرحوهم، ولازم نتعامل مع الأمر الواقع وهو أن محمد صلاح مُصاب وعاد إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه».

كل لاعب عاوز يثبت نفسه في منتخب مصر

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الأفضل لنا جميعا أن نساند ونحفر لاعبي المنتخب الوطني في مهمة اليوم أمام منتخب كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية، لأنهم يحملون اسم مصر، «كل لاعب عاوز يثبت نفسه ومكانته في منتخب مصر، زي محمد صلاح كان ناشئ صغير عاوز يثبت نفسه لحد ما بقي من أفضل لاعبي العالم».

منتخب مصر سيد أسياد القارة الأفريقية

وأوضح الناقد الرياضي، «دورنا أن نأخذ بأيديهم ونشجعهم ونقول لهم إنهم يلعبون أمام منتخب يُعد حصانا أسود في هذه النسخة، ولكن على مستوى التاريخ وعلى مستوى الأرقام والإنجازات فمنتخب مصر سيد أسياد القارة الأفريقية بالأرقام والمشاركات وتحيقيق الألقاب والأرقام القياسية».

مباراة كاب فيردي هي البداية الحقيقية لمنتخب مصر

وأكد أن من الأفضل التركيز على فنيات المباراة، والسيناريو المتوقع، «أتوقع أن مباراة كاب فيردي هي ضربة البداية الحقيقية لمنتخب مصر، وظهور الوجه الحقيقي للمنتخب إلى إحنا شوفنا منه شوية في الشوط الثاني من مباراة غانا، وسوف تكون النتيجة والأداء مقنع للجميع».