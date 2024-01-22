استبعاد النني ومفاجأة بديل صلاح.. كواليس جديدة من معسكر منتخب مصر | عاجل

كشف أيمن مصطفى، مراسل قناة «أون تايم سبورتس»، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع خلال مواجهة كاب فيردي، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

مروان عطية بدلا من النني.. وتريزيجيه يشارك بمركز «صلاح»

وأكد المراسل، أن محمد النني خارج التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي، متصدر المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، وسيكون بدلا منه مروان عطية، ومحمود تريزيجيه سيكون بدلا من محمد صلاح، الذي جرى استبعاده بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي، كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل منتخبنا الوطني في المركز الثاني بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا.

في المقابل، يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ6 نقاط، ويتواجد غانا في المركز الثالث، وموزمبيق رابعا، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أكد أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سيخضع للتأهيل من إصابته مع منتخب مصر خلال مباراة غانا في كأس الأمم الافريقية، مع طبيب نادي ليفربول، مشيرًا لمغادرته معسكر المنتخب في البطولة.

وأوضح «كلوب» في تصريحات للصحفيين عقب مباراة ليفربول بورنموث: «خطة تأهيل محمد صلاح هي أن تكون مع ليفربول».

وتابع المدير الفني الألماني لفريق ليفربول: «إذا كان محمد صلاح لائقًا قبل النهائي، فربما نعم سيعود إلى كأس الأمم الأفريقية مرة آخرى».

إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغاناوتعرض محمد صلاح، نجم المنتخب المصري للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن إصابة محمد صلاح هي شد في العضلة الخلفية ليغيب عن الفراعنة في مباراة كاب فيردي القادمة ثم مباراة الدور ثمن النهائي من البطولة حالة تأهل المنتخب المصري.

صلاح: هناك مشاورات بين منتخب مصر وليفربولوكان محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لمباراة كاب فيردي، أكد أنه سيجرى عن المشاورات بين ليفربول ومنتخب مصر، وسيجرى خلال الساعات القادمة الإعلان عن التفاصيل.. لمزيد اضغط هنا.

وكان محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، عقد جلسة مع لاعبي الفراعنة، قبل انطلاق المران الختامي اليوم للمنتخب الوطني، قبل مواجهة كاب فيردي، خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لحساب المجموعة الثانية.

ماذا حدث في جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب؟وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن «محمد صلاح عقد جلسة مع لاعبي المنتخب، قبل مران اليوم الختامي، استعدادا لمواجهة كاب فيردي؛ إذ طالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز لضمان الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف المصدر: «محمد صلاح طالب اللاعبين بالرد على المشككين في قدرات المنتخب الوطني، بالفوز على كاب فيردي»، مؤكدا أن هناك جماهير تدعم المنتخب وتنتظر عودة الفراعنة إلى القاهرة باللقب الثامن في تاريخ مصر.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقياوجاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا، قبل مباراتي الغد، بين مصر وكاب فيردي، وغانا ضد موزمبيق، في نفس التوقيت «العاشرة مساء»، بختام الجولة الثالثة، كالتالي:

1- منتخب كاب فيردي 6 نقاط (ضمن التأهل لدور الـ16)

2- منتخب مصر نقطتان

3- منتخب غانا نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة