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مقدمة محتوى رياضي: حسام حسن كان لاعبا مبهرا.. والسبب في تشجيعي للزمالك

كتب:

أحمد شوقي
06:05 م | الإثنين 22 يناير 2024
برنامج «السفيرة عزيزة»

برنامج «السفيرة عزيزة»

قالت منار جبة، محللة كرة ومقدمة محتوى رياضي، إن فكرة تقديمها لمحتوى رياضي رغم أنها فتاة، كان بسبب عائلتها «بدل ما افتح التليفزيون أتفرج على مسلسلات كنت أتابع المباريات».

حسام حسن السبب في تشجيع نادي الزمالك

وأضافت منار محللة كورة، ومقدمة محتوى رياضي، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ورضوى حسن، أن «والدها كان أهلاويا وكانت تتابع معه جميع مباريات الأهلي، ولكن حسام حسن كان بالنسبة لي لاعبا مبهرا جدا، وكان يلعب في نادي الزمالك، فبدأت رحلة تشجيع الكرة، وتشجيع نادي الزمالك».

كنت بروح أحضر المباريات في المدرجات

وأوضحت «منار» أن السوشيال ميديا «جاءت بعد نضج، ومعرفة تفاصيل أكتر عن الكورة، كنت بروح أحضر المباريات في المدرجات، ومعرفة كواليس أكتر، الفكرة جاءت في 2019 عندما فاز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، كنت بطلع أحلل اختيارات جروس المدير الفني لنادي الزمالك، وأحلل مباريات نادي الزمالك في البطولة».

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بقلم أحمد شوقي