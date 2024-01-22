دور رائد لـ«مصر» في الاقتصاد الدولي

8 توجهات استراتيجية حددتها الحكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد خلال 40 عاماً، خرجت فى شكل التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، والتى تأتى متواكبة مع «رؤية مصر 2030»، إذ وجَّه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح الوثيقة بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة الأولويات.

الوثيقة تأتى فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش الاقتصادى، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.

إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالى 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلاً، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد.

«الوطن» تستعرض فى الحلقة الرابعة مناقشة الوثيقة، التى تركز توجهاتها على تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، من أجل اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، لتعزيز مشاركة الشباب التى تعد الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.