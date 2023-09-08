7 معلومات عن مسجد الرحمة الجديد بعد افتتاحه اليوم في أسوان

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان مسجد الرحمة الجديد في منطقة حاجر السباعية بمدينة السباعية، شمال المحافظة وذلك بحضور عدد من القيادات محافظ أسوان، ورئيس الوحدة المحلية للمدينة، محمود عليان، والشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف.

وشهد المسجد على مدار الأشهر الماضية عمليات إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، على مساحة 150 مترا مربعا، ويتسع المسجد لأكثر من 500 مصل.

وخلال الافتتاح اليوم ألقى الشيخ حنفى محمود، خطبة بعنوان الخطبة «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه».

افتتاح 127 مسجدا

ويجدر الاشارة إلى أن هناك جهودا مستمرة لافتتاح مساجد جديدة في مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، حيث بلغ عددها حتى الآن 127 مسجدًا.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

7 معلومات عن مسجد الرحمة

وترصد «الوطن» 7 معلومات عن مسجد الرحمة الجديد في أسوان بعد افتتاحه اليوم ضمن مجموعة من المساجد الجاري افتتاحها في عدد من مدن وقرى المحافظة.

1. حضر افتتاح المسجد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان والشيخ حنفى محمود هو وكيل وزارة الأوقاف.

2. تم افتتاح مسجد الرحمة في حاجر السباعية.

3. تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بتكلفة تقديرية تصل لنحو مليون جنيه.

4. مساحة مسجد الرحمة حوالي 150 مترا مربعا.

5. يستوعب مسجد الرحمة أكثر من 500 مصلٍ.

6. الشيخ حنفى ألقى خطبة الجمعة في مسجد الرحمة، وكان عنوان الخطبة «حال النبى (صلى الله عليه وسلم) مع ربه».

7. يجري افتتاح 127 مسجدًا جديدًا في مدن ومراكز محافظة أسوان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والمحافظ أشرف عطية.