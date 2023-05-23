«الإفتاء» توضح حكم الاحتكار واستغلال السلع وبيعها بأغلى من ثمنها

يستحل بعض التجار احتكار عدد من السلع، أو بيعها بأغلى من ثمنها، مستغلين الأحوال الاقتصادية، ودون أي تفكير في تأثير ذلك على المواطنين، وعلى الأوضاع الحالية، وهو ما تحدثت عنه دار الإفتاء المصرية، وعن مدى حرمانيته.

«الإفتاء» توضح حكم الاستغلال والاحتكار

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بشأن الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع، واستغلال الأحوال الاقتصادية، إن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها، مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا.

نصيحة الإفتاء للمستهلكين

تابعت دار الإفتاء في حديثها عن الاحتكار واستغلال التجار للسلع، أنه ينبغي على المستهلكين ألا يعينوهم على ذلك، عن طريق ألا يشتري المستهلك إلا ما يحتاج إليه فقط، ويتنازل عن الباقي، حتى لا يساعد التاجر المستغل على الاستمرار في استغلاله واحتكاره.

ومما قالته دار الإفتاء المصرية، بشأن الاستغلال واحتكار السلع، وبيعها بأغلى من سعرها، يتبين مدى حرمانية هذا الفعل الكبير، خاصة أنها أكدت على أن مرتكبه آثم شرعًا، وهذا ذنب كبير.