محافظ الإسماعيلية: الحملات التموينية تستهدف القضاء على احتكار السلع

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات التموينية التي تشهدها المحافظة ستسمر بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة والمراكز والمدن والقرى، للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافر السلع الاستراتيجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات تستهدف القضاء على أي طريق لبيع أي من المنتجات في السوق السوداء أو احتكار بيع السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل الدقيق والزيت والسكر والأرز وضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

وأكد اللواء شريف بشارة أن مفتشي التموين في الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية تتخذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع مع التأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأوضح أن الحملات تستهدف الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر ومنافذ ونقاط البيع التابعة للتموين أو مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة بشكل يومي وضبط أي منتجات غير صالحة وإعدامها على الفور، مع مراجعة أوزان السلع طبقا لما هو مدون عليها إلى جانب مراجعة تراخيص المحال التجارية.

وطالب بشارة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الشكاوى التموينية التالية:

رقم مباحث التموين: 3911010 064

رقم غرفة عمليات مديرية التموين: 3107505 064

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك: 19588