«الخارجية الأمريكية»: إسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تشعر بالصدمة إزاء مقتل شاب أمريكي من أصول فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية، وتطالب حكومة نتنياهو بتقديم كل المعلومات عن هذا الأمر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن سفارتها في القدس على اتصال مع أسرة القتيل الأمريكي من أصل فلسطيني وتقدم الخدمات القنصلية، ولدى إسرائيل فرصة كبيرة لتحقيق السلام في المنطقة رغم التحديات الأمنية التي تواجهها.

وتابعت الخارجية الأمريكية أننا نعتقد أنه لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين لأنه المسار الوحيد للسلام في المنطقة.

وأوضح بلينكن: «تحدث كثيرا عن تأثير القتال في غزة على المدنيين، وإسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

واستطرد أننا قمنا بالحديث عن الخطوات الواجب اتباعها من جانب إسرائيل لتقليص عدد الضحايا المدنيين، ونريد أن نرى تحريرا للمحتجزين في غزة بأقصى سرعة.