«الخارجية الأمريكية»: ما تفعله إيران يؤدي لعدم استقرار المنطقة

قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة انخرطت في وسائل دبلوماسية لمنع تفاقم التصعيد بين باكستان وإيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن ما تفعله إيران يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة ونحملها مسؤولية تفاقم التصعيد.

وأكد أنه على إسرائيل التزام القوانين الدولية خلال حربها على قطاع غزة.

واستكمل: «سنواصل حديثنا مع إسرائيل للابتعاد عن تدمير البنية التحتية بما فيها الجامعات والعمل على حماية المدنيين في غزة».