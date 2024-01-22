المتحدث باسم «الخارجية»: أكثر من 12.8 مليار دولار استثمارات أوروبية في مصر

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ لقاءات ثنائية عقدها وزير الخارجية سامح شكري، مع ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون السياسية والأمنية ووزراء خارجية أسبانيا وبلغاريا ولوكسمبورج، لافتا إلى اللقاءت مع المفوضين الأوروبيين لعلاقات الجوار والطاقة والهجرة والمناخ.

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ستنعكس إيجابا على التعاون في ملفات الاقتصاد والاستثمار ومكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصةً والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر.

وتابع المتحدث باسم «الخارجية»: «الاستثمارات الأوروبية في مصر تتجاوز 12,8 مليار دولار وأوروبا شريك استثماري هام واستراتيجي لنا، وبالنسبة لـ ملف الطاقة فمصر في مقدمة الدول التي تمد القارة العجوز بالغاز المسال بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والعديد من الشركات الأوروبية تستثمر في مصر بمجال الطاقة».

واستطرد: «ملف الهجرة يشهد تعاونا كبيرا بين مصر وأوروبا ودور بارز للقاهرة في استضافة أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها، وكذلك منع التدفقات غير الشرعية خارج أراضيها، ومصر شريك يعتمد عليه في مكافحة الهجرة غير الشرعية والهجرة المنظمة والبحث عن عمل للعمالة المصرية هناك».